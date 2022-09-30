МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в пятницу снизились на 7,7%, до отметки ниже 1900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Потолок цен на газ не снизит его стоимость, заявила польский министр

Фьючерсные контракты на открытии торгов стоили около 2087,4 доллара за тысячу кубометров (+2,1%), что стало ценовым максимумом. Ценовой минимум же составил 1876,7 доллара (–8,2%). Последние фьючерсы торговались по 1887,3 доллара (–7,7%). Динамика приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня — 2043,6 доллара за тысячу кубометров.

Еще в начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. Последний взрывной рост, в конце августа, был связан с сообщением "Газпрома" о приостановке на три дня газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание. Котировки подскакивали выше 3500 долларов за тысячу кубометров и несколько раз обновляли исторические рекорды расчетной цены.

После некоторого снижения цены в последние дни вновь выросли. Темпы роста котировок во вторник не выходили за пределы 10%, пока после сообщения "Газпрома" не начали резко расти, достигая 2103,5 доллара за тысячу кубометров (+21,9% к расчетной цене понедельника).

Компания сообщила, что отвергает требования украинского "Нафтогаза" "по инициированному разбирательству" в арбитраже в отношении транзита российского газа в Европу, поскольку не оказанные украинской стороной услуги не должны оплачиваться. "Газпром" подчеркнул, что сохранение недружественной позиции "Нафтогаза" может стать основанием для санкций против украинской компании, а это будет означать запрет для "Газпрома" исполнять перед ней обязательства, включая оплату.

Кроме того, напряжение на газовом рынке вызывает невозможность поставок в Европу по другому маршруту. Дочерняя структура "Газпрома", компания-оператор "Северного потока" — Nord Stream AG — сообщила во вторник о беспрецедентных разрушениях на трех нитках морских газопроводов системы "Северный поток", которые идут по дну Балтийского моря из России в Германию — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Nord Stream AG пока не может оценить сроки восстановления работоспособности газовой инфраструктуры, говорилось в сообщении. Причины разрушений выясняются.