МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Группа отдельных стран Европейского союза разработает собственный законопроект по ограничению цен на газ, сообщила агентству Рейтер министр климата Польши Анна Москва. Министры энергетики стран ЕС не согласовали потолок цен на российский газ

"Мы подготовим законопроект, представим его комиссии (Европейской — ред.), и я надеюсь, что комиссия его примет", — заявила агентству Москва после заседания совета по энергетике стран ЕС.

Москва также сообщила агентству, что в число государств, разрабатывающих законопроект, входят Польша, Бельгия, Италия и Греция. Она уточнила, что предложение будет касаться оптовых цен на газ и будет готово к обсуждению министрами энергетики стран ЕС на встрече 11 октября.

Рейтер пишет, что на встрече в эту пятницу министры стран ЕС обсуждали, следует ли ограничить цены на импортируемый газ. Агентство сообщает, что идею поддерживают по крайней мере 15 государств-членов Евросоюза, но некоторые страны, например Германия, которая является крупнейшим покупателем газа в Европе, выступают против.

Рейтер отмечает, что, по мнению Брюсселя, ограничение оптовых цен на газ несет в себе определенные риски, связанные с функционированием газового рынка.

"Это, безусловно, повлияет на цены, но также фактически будет означать приостановку работы газового рынка ЕС и создаст риски для безопасности поставок", — приводит агентство слова еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон.

Ранее агентство Рейтер сообщало, что страны Евросоюза пока далеки от достижения единого мнения и договоренности по вопросам введения ограничений цен на российский газ.