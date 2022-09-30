МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Группа отдельных стран Европейского союза разработает собственный законопроект по ограничению цен на газ, сообщила агентству Рейтер министр климата Польши Анна Москва.

Рубли, газ и доллары

Министры энергетики стран ЕС не согласовали потолок цен на российский газ

"Мы подготовим законопроект, представим его комиссии (Европейской — ред.), и я надеюсь, что комиссия его примет", — заявила агентству Москва после заседания совета по энергетике стран ЕС.

Москва также сообщила агентству, что в число государств, разрабатывающих законопроект, входят Польша, Бельгия, Италия и Греция. Она уточнила, что предложение будет касаться оптовых цен на газ и будет готово к обсуждению министрами энергетики стран ЕС на встрече 11 октября.

Рейтер пишет, что на встрече в эту пятницу министры стран ЕС обсуждали, следует ли ограничить цены на импортируемый газ. Агентство сообщает, что идею поддерживают по крайней мере 15 государств-членов Евросоюза, но некоторые страны, например Германия, которая является крупнейшим покупателем газа в Европе, выступают против.

Рейтер отмечает, что, по мнению Брюсселя, ограничение оптовых цен на газ несет в себе определенные риски, связанные с функционированием газового рынка.

"Это, безусловно, повлияет на цены, но также фактически будет означать приостановку работы газового рынка ЕС и создаст риски для безопасности поставок", — приводит агентство слова еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон.

Ранее агентство Рейтер сообщало, что страны Евросоюза пока далеки от достижения единого мнения и договоренности по вопросам введения ограничений цен на российский газ.