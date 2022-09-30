В Польше заявили о работе с группой стран над собственным проектом ограничения цен на газ
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Группа отдельных стран Европейского союза разработает собственный законопроект по ограничению цен на газ, сообщила агентству Рейтер министр климата Польши Анна Москва.
"Мы подготовим законопроект, представим его комиссии (Европейской — ред.), и я надеюсь, что комиссия его примет", — заявила агентству Москва после заседания совета по энергетике стран ЕС.
Москва также сообщила агентству, что в число государств, разрабатывающих законопроект, входят Польша, Бельгия, Италия и Греция. Она уточнила, что предложение будет касаться оптовых цен на газ и будет готово к обсуждению министрами энергетики стран ЕС на встрече 11 октября.
Рейтер пишет, что на встрече в эту пятницу министры стран ЕС обсуждали, следует ли ограничить цены на импортируемый газ. Агентство сообщает, что идею поддерживают по крайней мере 15 государств-членов Евросоюза, но некоторые страны, например Германия, которая является крупнейшим покупателем газа в Европе, выступают против.
Рейтер отмечает, что, по мнению Брюсселя, ограничение оптовых цен на газ несет в себе определенные риски, связанные с функционированием газового рынка.
"Это, безусловно, повлияет на цены, но также фактически будет означать приостановку работы газового рынка ЕС и создаст риски для безопасности поставок", — приводит агентство слова еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон.
Ранее агентство Рейтер сообщало, что страны Евросоюза пока далеки от достижения единого мнения и договоренности по вопросам введения ограничений цен на российский газ.
https://1prime.ru/gas/20220930/838321112.html