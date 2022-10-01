КИШИНЕВ, 1 окт — ПРАЙМ. Румынская компания Transgaz присоединилась к инициативе компаний-операторов по транспортировке природного газа Венгрии, Болгарии и Словакии о доставке его через интегрированные газотранспортные магистрали, соответствующее заявление опубликовано в субботу на сайте предприятия. Итальянская Eni: "Газпром" заявил о невозможности поставить газ в субботу

"Операторы природного газа в Болгарии, Венгрии и Словакии предлагают план по транспортировке природного газа через интегрированные транспортные сети газа. Transgaz присоединяется к инициативе Bulgartransgaz, FGSZ и Eustream предлагают совместные действия по расширению сотрудничества между Европейским Союзом и Азербайджаном путем транспортировки дополнительного объема природного газа по их сетям", — отметили в румынской компании.

В Transgaz уточнили, что согласно инициативе, ежегодно из Турции и Греции через Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию возможна доставка до 5 миллиардов м3 газа в Восточную, Центральную и Западную Европу.

"Этот проект может быть реализован в возможно кратчайшие сроки и с минимальными затратами, значительно способствовав снабжению европейского газового рынка", — говорится в сообщении.

В Transgaz также отметили, что газотранспортные операторы продолжат работать в соответствии с рамками, установленными соглашением о стратегическом сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном, подписанным 18 июля 2022 года.