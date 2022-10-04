МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Nord Stream 2 AG начнет обследование "Северного потока 2" после завершения расследования полиции на месте и снятия оцепления, сообщил РИА Новости оператор газопровода. Spiegel: США предупреждали Германию о возможных атаках на "Северный поток"

"Компания-оператор "Северного потока 2" взаимодействует со всеми задействованными государственными органами и приступит к обследованию и оценке состояния газопровода, когда будет завершено полицейское расследование на месте преступления и снято оцепление", — рассказали в компании.

Nord Stream 2 AG уточнил, что полиция Копенгагена сейчас занимается расследованием на месте преступления на нитке газопровода "Северный поток 2" в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ), в ИЭЗ Швеции зона утечки оцеплена шведской береговой охраной.

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Оператор "Северного потока" считает, что утечки продолжатся до 2 октября

"Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока 2" продолжается и даже немного увеличивается.

Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин, говоря о диверсии на нитках "Северного потока", заявил, что англосаксам уже мало санкций, они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.

Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада, однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток — 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.