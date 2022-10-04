КИШИНЕВ, 4 окт — ПРАЙМ. Результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом" появятся к концу января, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну. Молдавия воспользуется резервным газом при прекращении поставок "Газпрома"

Ранее во вторник "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате до 20 октября, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". Правительство Молдавии только в августе заключило договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. Спыну сообщил "Газпрому", что правительство не успеет завершить до 1 октября аудит долга, поэтому он попросил у российской стороны отсрочки.

"Проведение аудита в процессе, компании выбраны, контракт подписан, "Молдовагаз" предоставил первую информацию, компании работают, к концу января должны быть результаты, и мы придем к соглашению об урегулировании исторического долга", — заявил Спыну в эфире радио Vocea Basarabiei.

Он добавил, что представляет первое правительство, которое решило заняться решением проблемы исторического долга.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а также разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С августа "Молдовагаз" отключает потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа.

Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Молдавия на протяжении 2022 года регулярно нарушает сроки оплаты за поставленный российский газ, до сих пор из-за позиции страны не урегулирован вопрос с историческим долгом, что влечет за собой риск расторжения контракта в любой момент, заявлял ранее "Газпром".