МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. "Газпром" сумел достичь договоренностей с итальянскими покупателями по поставкам газа, транспортировка топлива через Австрию возобновляется, сообщили в российской компании. "Газпром" пригрозил "Молдовагазу" отключением поставок в случае неоплаты

"Транспортировка российского газа через территорию Австрии возобновляется", — говорится в сообщении в телеграм.

Как уточняется, предприятие и его клиенты в Италии нашли решение по формату дальнейшей совместной работы при изменившихся регулятивных требованиях.

"Газпром" приостановил поставки газа через Австрию 1 октября из-за отказа австрийского оператора подтверждать транспортные номинации и заявил, что ведет работу над решением проблемы совместно с итальянскими покупателями. Как объяснил глава нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци, приостановка была связана с необходимостью внесения "финансовых гарантий" для прохождения газа австрийскому перевозчику, а не с политическими мотивами.

Австрийский оператор выразил готовность подтверждать транспортные заявки "Газпром экспорта" для продолжения поставок.