"Газпром" достиг договоренностей с покупателями в Италии и возобновит поставки газа через Австрию
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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. "Газпром" сумел достичь договоренностей с итальянскими покупателями по поставкам газа, транспортировка топлива через Австрию возобновляется, сообщили в российской компании.
"Транспортировка российского газа через территорию Австрии возобновляется", — говорится в сообщении в телеграм.
Как уточняется, предприятие и его клиенты в Италии нашли решение по формату дальнейшей совместной работы при изменившихся регулятивных требованиях.
"Газпром" приостановил поставки газа через Австрию 1 октября из-за отказа австрийского оператора подтверждать транспортные номинации и заявил, что ведет работу над решением проблемы совместно с итальянскими покупателями. Как объяснил глава нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци, приостановка была связана с необходимостью внесения "финансовых гарантий" для прохождения газа австрийскому перевозчику, а не с политическими мотивами.