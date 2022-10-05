МОСКВа, 5 окт — ПРАЙМ. Диверсия на газопроводах "Северного потока" стала актом международного терроризма, который может привести к серьезным последствиям для европейцев, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Совершенная диверсия на газопроводе "Северный поток" 1 и 2 — это не что иное, как акт международного терроризма, последствия которого могут быть существенными для населения Европы", — подчеркнул он в ходе выступления на совещании по безопасности в Крыму.

Секретарь СБ акцентировал внимание на угрозе безопасности трубопроводного транспорта. По его словам, выгодоприобретателем от ЧП на российских газопроводах станут в первую очередь США.

Утечка газа на нитках российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" была обнаружена 26 сентября в Балтийском море. По данным шведских сейсмологов, накануне в районе ЧП зафиксировали мощные подводные взрывы.

Германия, Дания и Швеция не исключили, что инциденты могли произойти в результате целенаправленной диверсии.