МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Итальянская нефтегазовая Eni подтвердила возобновление поставок российского газа через Австрию. "Газпром" возобновил поставки газа через Австрию

"Eni информирует, что сегодня возобновились поставки газа, поставляемого "Газпромом" через Австрию", — говорится в сообщении группы.

Как уточняется, Eni и заинтересованные стороны смогли найти решения для преодоления ограничений, связанных с изменениями в регуляторных требованиях Австрии.

"Газпром" приостановил поставки газа через Австрию 1 октября из-за отказа австрийского оператора подтверждать транспортные номинации и заявил, что ведет работу над решением проблемы совместно с итальянскими покупателями. Как объяснил глава нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци, приостановка была связана с необходимостью внесения "финансовых гарантий" для прохождения газа австрийскому перевозчику, а не с политическими мотивами.

В среду российская компания сообщила, что достигла договоренностей с потребителями в Италии и возобновит прокачку топлива через Австрию.