2022-10-05T18:54:00+03:00
2022-10-05T18:55:24+03:00
2022-10-05T18:54:00+03:00
2022
https://1prime.ru/gas/20221005/838370673.html
Новак: Россия должна участвовать в расследовании ЧП на "Северных потоках"
Газ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
РАССЛЕДОВАНИЕ ЧП НА "СЕВЕРНЫХ ПОТОКАХ" ДОЛЖНО ПРОХОДИТЬ С УЧАСТИЕМ РОССИЙСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПОКА ОПЕРАТОРЫ, ГАЗПРОМ И РОСТЕХНАДЗОР НЕ ДОПУЩЕНЫ — НОВАК Новость дополняется ПРАЙМ, 05.10.2022
новости, энергетика, газ, россия, новак, северный поток
https://1prime.ru/images/83262/15/832621550.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83262/15/832621550.jpg
https://1prime.ru/images/83262/15/832621549.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83262/15/832621549.jpg
https://1prime.ru/images/83262/15/832621548.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83262/15/832621548.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
РАССЛЕДОВАНИЕ ЧП НА "СЕВЕРНЫХ ПОТОКАХ" ДОЛЖНО ПРОХОДИТЬ С УЧАСТИЕМ РОССИЙСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПОКА ОПЕРАТОРЫ, ГАЗПРОМ И РОСТЕХНАДЗОР НЕ ДОПУЩЕНЫ — НОВАК
Новость дополняется