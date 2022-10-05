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2022-10-05T18:54:00+03:00

2022

https://1prime.ru/gas/20221005/838370673.html

Новак: Россия должна участвовать в расследовании ЧП на "Северных потоках"

Газ

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

РАССЛЕДОВАНИЕ ЧП НА "СЕВЕРНЫХ ПОТОКАХ" ДОЛЖНО ПРОХОДИТЬ С УЧАСТИЕМ РОССИЙСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПОКА ОПЕРАТОРЫ, ГАЗПРОМ И РОСТЕХНАДЗОР НЕ ДОПУЩЕНЫ — НОВАК Новость дополняется ПРАЙМ, 05.10.2022

новости, энергетика, газ, россия, новак, северный поток

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60