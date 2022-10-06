МИД допустил полный отказ Германии от российского газа
Дипломат Тяпкин допустил полный отказ Германии от российского газа в течение двух лет
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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Москва допускает, что Берлин может полностью отказаться от закупок газа у России в ближайшие два года, но это приведет к экономическому кризису в Германии, заявил РИА Новости директор третьего европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Олег Тяпкин.
"Полный отказ ФРГ от российского голубого топлива в течение ближайших двух лет вполне допустим. Что же касается последствий этого шага, то они вполне очевидны уже сейчас", — отметил он.
По словам Тяпкина, такая мера может привести к усугублению энергетического и экономического кризиса в Германии, стремительному подорожанию топлива, оттоку иностранных инвестиций и производства, снижению конкурентоспособности германской экономики и покупательной способности населения.
Министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек уже признал, что немецкой экономике грозят опасность и долговременный ущерб из-за высоких цен на электроэнергию, напомнил дипломат.
"Не спрашивайте меня, зачем это все нужно Германии", — заключил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
https://1prime.ru/gas/20221006/838375326.html
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