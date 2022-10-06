АНКАРА, 6 окт — ПРАЙМ. Турция сократила импорт газа из России в июле на 37,2%, увеличив при этом закупки в Иране и Азербайджане, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на доклад Управления по регулированию энергетического рынка. МИД допустил полный отказ Германии от российского газа

"Импорт природного газа в Турцию в июле 2022 года сократился на 15,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил около 3 миллиардов 411 миллионов кубометров", — сообщило агентство. В частности, около 3,028 миллиарда кубометров было импортировано по трубопроводам и 383 миллионов — в виде сжиженного природного газа (СПГ) танкерами.

"За отчетный период импорт природного газа посредством трубопроводов сократился на 13%, а поставки посредством СПГ-танкеров — на 32,6%. В июле наибольшие объемы природного газа Турция закупила у России — 1 миллиард 448 миллионов кубических метров. Далее следуют Иран — 870 миллионов кубометров, и Азербайджан — 710 миллионов кубометров. За указанный период импорт газа из России сократился на 37,2%, а из Ирана и Азербайджана — вырос на 37,5% и 31,5% соответственно", — уточнило издание.