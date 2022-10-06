МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. США могут помочь проанализировать подводные аудиозаписи для ускорения расследования ЧП на "Северных потоках", сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. Швеция завершила расследование на месте утечек из "Северных потоков"

Согласно сообщению, изучение гидроакустических сигналов позволит понять, что находилось в этом районе терактов на газопроводах и что стало причиной взрывов.

Как ожидается, работой займется ВМС США, а записи предоставят Дания и Швеция.

При этом снимки со спутников вряд ли окажутся полезными для расследования из-за того, что накануне ЧП сохранялась облачность.

Утечка газа на нитках российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" была обнаружена 26 сентября в Балтийском море. По данным шведских сейсмологов, накануне в районе ЧП зафиксировали мощные подводные взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили, что инциденты могли произойти в результате целенаправленной диверсии. МИД призвал провести международное расследование ЧП на "Северных потоках"

Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что Москва получила данные о нежелании допускать ее к расследованию ЧП на газопроводах. По его словам, такая позиция вызывает глубокое сожаление, поскольку без участия российской стороны провести объективное расследование будет невозможно.