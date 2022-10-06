МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. США могут помочь проанализировать подводные аудиозаписи для ускорения расследования ЧП на "Северных потоках", сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Строительство газопровода "Северный поток-2" в Германии

Швеция завершила расследование на месте утечек из "Северных потоков"

Согласно сообщению, изучение гидроакустических сигналов позволит понять, что находилось в этом районе терактов на газопроводах и что стало причиной взрывов.

Как ожидается, работой займется ВМС США, а записи предоставят Дания и Швеция.

При этом снимки со спутников вряд ли окажутся полезными для расследования из-за того, что накануне ЧП сохранялась облачность. 

Утечка газа на нитках российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" была обнаружена 26 сентября в Балтийском море. По данным шведских сейсмологов, накануне в районе ЧП зафиксировали мощные подводные взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили, что инциденты могли произойти в результате целенаправленной диверсии.

МИД РФ

МИД призвал провести международное расследование ЧП на "Северных потоках"

Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что Москва получила данные о нежелании допускать ее к расследованию ЧП на газопроводах. По его словам, такая позиция вызывает глубокое сожаление, поскольку без участия российской стороны провести объективное расследование будет невозможно.