МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе закрыли торги четверга падением почти на 5%, чуть ниже 1700 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Эксперты сочли решение ЕС о потолке цен на российскую нефть неэффективным

Торги четверга фьючерсные контракты по индексу TTF открыли в плюсе, на отметке 1802,6 доллара за тысячу кубометров (+1,4%). В течение дня торговались без единой динамики. Ценовой минимум составил 1687,3 доллара (-5,1%), максимум — 1861,9 доллара (+4,7%), а цена закрытия — 1693 доллара (-4,8%). Динамика приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 1778 долларов за тысячу кубометров.

Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре снизилась до 2093 долларов (-14,6%). В мае показатель составлял 1030 долларов, в июне — почти 1180 долларов (+14,6% в месячном выражении), а в июле — около 1805 долларов (+53%). В августе цена немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Международные санкции повлияли на снижение экспорта российского газа в Европу. "Газпром" из-за неоплаты газа по новой схеме в рублях прекратил поставки компаниям "Булгаргаз" в Болгарию, PGNiG в Польшу, Gasum в Финляндию, Gas Terra в Нидерланды, а также Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию. Поставки по основному маршруту, "Северному потоку", а также по "Ямалу — Европе", прекратились, а по украинской газотранспортной системе значительно снизились.

Но еще в начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. Последний взрывной рост, в конце августа, был связан с сообщением "Газпрома" о приостановке на три дня газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание. Котировки подскакивали выше 3500 долларов за тысячу кубометров и несколько раз обновляли исторические рекорды расчетной цены.