МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Стокгольм по итогам расследования утечек на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" назвал подрывы саботажем "из деликатности", стеснясь называть вещи своими именами: на самом деле это диверсия, экстремизм и теракт, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Швеция завершила расследование на месте утечек из "Северных потоков"

Расследование службы безопасности Швеции усилило подозрения о том, что причиной утечек на "Северных потоках" стала диверсия, было установлено, что рядом произошли взрывы, следует из заявления ведомства. При этом в официальном заявлении на сайте ведомства используется слово "вопиющий саботаж".

"Оперативненько. Не подскажете, с какого моменты подрывы газопроводов называются "саботажем"? Диверсия, экстремизм, теракты — так было раньше. Стокгольм стесняется назвать вещи своими именами? С чего бы такая деликатность. Опасаются грядущих находок?" — написала Захарова в Telegram-канале.

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.

"Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока 2" продолжается и даже немного увеличивается.

Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.