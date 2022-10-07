Макрон заявил о необходимости стратегии по защите инфраструктуры ЕС
Макрон: Евросоюзу необходимо создать стратегию по защите ключевых объектов инфраструктуры
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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Европе необходима общая стратегия по защите ключевых объектов инфраструктуры на фоне недавних инцидентов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"В Европе нам необходимо защитить ключевую инфраструктуру: некоторое время назад мы наблюдали атаки на газопровод "Северный поток". У нас есть инфраструктура, которая делает нас уязвимыми, это касается стран ЕС и других членов (Европейского политического сообщества): газопроводы, кабели, спутники. Нам необходима европейская стратегия для ее защиты", — сказал французский лидер на пресс-конференции по итогам первого заседания Европейского политического сообщества в Праге в четверг.
Теракты сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке-2" — произошли 26 сентября. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
https://1prime.ru/gas/20221007/838384064.html
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