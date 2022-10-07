МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Спекуляции на тему причастности России к терактам на газопроводах "Северный поток" возникли на фоне влияния "русофобской пропаганды", заявил российский посол в Италии Сергей Разов. В МИД напомнили, что взрывы на "Северных потоках" являются терактами

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию.

"Сейчас идут эти спекуляции, что русские сами взорвали свой газопровод. Я понимаю, что под влиянием русофобской пропаганды у людей могут сложиться разные мнения о россиянах, о руководителях России, но я вас уверяю, что у нас нет идиотов", — сказал дипломат в ходе выступления на политической передаче на итальянском телеканале Rai1.

Разов также прокомментировал планы европейских партнеров отказаться от поставок из России, заявив, что не понимает, "в чем проблема с российским газом".

По словам посла, в течение 50 лет Россия на стабильной основе поставляла "голубое топливо" в Европу и в Италию. "

Но потом Италия и союзники решили избавиться от зависимости от российского газа. Это не наш выбор, это ваш", — подчеркнул он.