МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Самолет-разведчик ВМС США пролетел рядом с местом аварии на газопроводе "Северный поток 2" через несколько часов после случившегося, пишет агентство Рейтер. Россия допустила возможность ремонта "Северных потоков"

"Разведывательный самолет ВМС США пролетел рядом с местом прорыва газопровода "Северный поток 2" в Балтийском море через несколько часов после появления первых повреждений", — сообщает агентство со ссылкой на изученные данные о перемещениях техники.

Как говорится в сообщении, "Вашингтон назвал полет рутинным".

Вылетевший из Исландии самолет P-8A Poseidon был над Северным морем, когда сейсмологи зафиксировали взрыв на трубопроводе, до этого он совершил два обычных круга над Польшей, а после направился к району трубопровода в Балтийском море, говорится в сообщении.

В ВМС заявили агентству, что полет не связан со случившимся на "Северных потоках". Разобравшие полетные данные аналитики указали, что самолет американских ВМС в разное время приближался к месту аварии на 24 и 4 километра, добавляется в сообщении.

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.