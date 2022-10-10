БРЮССЕЛЬ, 10 окт — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) в ближайшие две недели намерена представить план, целью которого будет сокращение цен на газ в Евросоюзе до определённого уровня так, чтобы это не угрожало снабжению, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Таллине, которая транслировалась на сайте ЕК. Биржевые цены на газ в Европе упали ниже 1500 долларов за тысячу кубометров

"Мы выйдем в ближайшие две недели с предложениями о том, как укротить цены на энергию и цены на электричество. Целью будет снижение цены до определённого уровня, не подвергая угрозе безопасность снабжения" — сказала она об обсуждении с премьером Эстонии в понедельник вопросов газового рынка и высоких цен.