Еврокомиссия представит план снижения цены газа до безопасного уровня
Еврокомиссия в октябре представит план снижения цены газа до уровня без риска для снабжения
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БРЮССЕЛЬ, 10 окт — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) в ближайшие две недели намерена представить план, целью которого будет сокращение цен на газ в Евросоюзе до определённого уровня так, чтобы это не угрожало снабжению, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Таллине, которая транслировалась на сайте ЕК.
"Мы выйдем в ближайшие две недели с предложениями о том, как укротить цены на энергию и цены на электричество. Целью будет снижение цены до определённого уровня, не подвергая угрозе безопасность снабжения" — сказала она об обсуждении с премьером Эстонии в понедельник вопросов газового рынка и высоких цен.
https://1prime.ru/gas/20221010/838408054.html
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