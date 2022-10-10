МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов напомнил, что в 2015 году при обследовании "Северного потока" был обнаружен натовский уничтожитель мин "Морская лиса". "Газпром" ищет решения для возобновления работы "Северных потоков"

"Сегодня необходимо напомнить о событиях на газопроводе "Северный поток", которые уже были зафиксированы ранее. Этот случай хорошо известен. 6 ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода "Северный поток 1" был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин "Морская лиса", — сказал Куприянов в эфире телеканала "Россия 24".

Представитель компании уточнил, что уничтожитель мин лежал в пространстве между газопроводами, четко в одной из ниток. "Это точка 651 километр, глубина 40 метров", — указал он.

Тогда, по словам Куприянова, взрывное устройство извлекли и обезвредили шведские вооруженные силы.

"Транспортировка газа, остановленная из-за ЧП, была возобновлена. НАТО заявило о том, что подводный взрыватель потерялся на учениях. Вот такие учения НАТО, когда боевое взрывное устройство оказывается точно под нашим газопроводом", — добавил он.