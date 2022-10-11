МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 42,5 миллиона кубометров на 11 октября, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена. Об этом заявил пресс-секретарь российской компании Сергей Куприянов. "Газпром" начнет размещение замещающих облигаций 11 октября

Представитель холдинга отметил, что "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 42,5 миллиона кубометров на 11 октября. По словам Куприянова, заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.

Отмечается, что с конца мая поставки российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины держатся на уровне 40-43 миллионов кубометров в сутки.