БАКУ, 11 окт — ПРАЙМ. Кишинев договаривается с Баку о закупке газа в объеме 300 миллионов кубометров, заявила во вторник премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица во время встречи с представителями деловых кругов Азербайджана. Молдавия сократила потребление газа почти на 40 процентов в сентябре

"Наша страна в поисках краткосрочного и долгосрочного решения газового и энергетического кризисов. Наша двухмесячная потребность составляет 300 миллионов кубометров. Ни одна страна не хочет зависеть от одного поставщика. Поэтому мы в поисках альтернативных поставщиков. Этот вопрос обсуждался и в Азербайджане. Мы хотим закупить у Азербайджана газ в объеме 300 миллионов кубометров", — отметила она.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а также разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С 1 августа "Молдовагаз" начала отключения потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа.