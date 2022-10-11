МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Игроки газового рынка Эстонии не поняли решение министра экономики и инфраструктуры страны отправить плавучий терминал сжиженного природного газа (СПГ) в Финляндию, сообщил портал государственного телерадиовещания ERR. Eni планирует ввезти в Италию дополнительные объемы СПГ

Ранее министр экономики и инфраструктуры Эстонии Рийна Сиккут заявила после встречи со своим финским коллегой Микой Линтиля, что терминал СПГ, через который будет снабжаться газом и Эстония, этой зимой отправится к строящемуся причалу в Финляндии.

Исполнительный директор компании Infortar Мартти Талгре отметил, что компания Alexela и Infortar построили причал в городе Палдиски по заказу государства и с осознанием того, что плавучий СПГ-терминал придет в Эстонию. "С весны до сегодняшнего дня нас уверяли, что если мы подготовим причал к сроку, плавучий терминал направится в Палдиски. До сих пор все наши усилия были основаны на этом. Мы не предполагали, что плавучий СПГ-терминал вообще не придет в Палдиски", — сказал он ERR.

Исполнительный директор Эстонского газового союза Хейко Хейтур добавил, что не понимает, как эстонские предприятия получат доступ к терминалу.

Министерство экономики и коммуникаций, а также системный администратор предприятия Elering ранее заявили, что дефицита газа в регионе не будет.

"Но если мы посмотрим на эстонских продавцов газа, то и министерство экономики, и Elering хорошо знают, что поставки в следующем году должны идти с нового терминала. Поэтому, если у продавцов газа не будет доступа к финскому терминалу, то и неоткуда будет взять газ", — отметил Хейтур.