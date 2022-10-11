ВАШИНГТОН, 11 окт — ПРАЙМ. G7 осуждает любое преднамеренное повреждение критической инфраструктуры и приветствует расследование по ЧП на газопроводах "Северный поток", говорится документе G7. Лидеры G7 начали внеочередное заседание по Украине

"Мы глубоко встревожены намеренным повреждением трубопровода "Северный поток" в международных водах Балтийского моря, решительно осуждаем намеренное разрушение критически важной инфраструктуры. Мы приветствуем ведущееся расследование", — говорится в одном из пунктов совместного заявления Большой семерки, опубликованного по итогам экстренного заседания.

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".

Ранее министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.

Также в заявлении говорится, что страны "семерки" считают целесообразным изучить способы направления российских активов на восстановление Украины.

"Ни одна из стран не желает мира сильнее, чем Украина, которая понесла потери убитыми, столкнулась с вынужденным перемещением лиц и пережила бесчисленные зверства в результате российской агрессии", — следует из заявления.

Страны G7 в своем заявлении поддержали настрой Киева на "мирное урегулирование конфликта с РФ", несмотря на то, что киевский режим ранее отказался от переговоров. При этом ранее Владимир Зеленский не просто отказался от обсуждения мирного урегулирования конфликта с РФ, но и подписал указ о невозможности проведения переговоров с президентом РФ.

В документе добавляется, что, по мнению "семерки", данный "справедливый мир" должен базироваться на принципах защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, изложенных в Уставе ООН, обеспечении возможностей для Украины по самообороне, а также гарантировании ее послевоенного восстановления.

Помимо этого, как утверждается, страны G7 хотят изучить возможности задействовать для послевоенного восстановления Украины "российские активы". Также лидеры стран "семерки" настаивают на привлечении РФ к ответственности за приписываемые ей военные преступления.

В начале октября Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для переговоров с Украиной придется ждать изменения позиции действующего президента страны либо его преемника.