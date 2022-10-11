МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам вторника выросли на 0,8%, почти до 1560 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Биржевые цены на газ в Европе закрыли торги ростом

Ценовой минимум ближайших — с поставкой в ноябре — фьючерсных контрактов по индексу TTF составил 1501,4 доллара за тысячу кубометров (–2,9%). Максимальная отметка достигла 1658,9 доллара (+7,3%). Последние контракты торговались по 1557,6 доллара (+0,8%). Динамика приводится от расчётной цены понедельника, предыдущего торгового дня, — 1545,8 доллара за тысячу кубометров.

Текущие цены на газ в несколько раз превышают прошлогодние, когда газовые котировки и так находились на рекордном уровне.

Средняя расчётная цена ближайших фьючерсов в сентябре, по подсчётам РИА Новости на основе данных ICE, снизилась до 2093 долларов (–14,6% в месячном выражении). В мае показатель составлял 1030 долларов, в июне — почти 1180 долларов (+14,6%), а в июле — около 1805 долларов (+53%). В августе цена немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Но ещё в начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. Последний взрывной рост, в конце августа, был связан с сообщением "Газпрома" о приостановке на три дня газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание.