Премьер Италии Драги призвал страны "семерки" сообща решать проблему слишком высоких цен на газ
РИМ, 11 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Марио Драги в ходе состоявшегося во вторник виртуального саммита "большой семерки" подчеркнул, что, несмотря на диверсификацию источников энергии, цены на природный газ остаются еще слишком высокими.
"Нам удалось диверсифицировать наши источники энергии и стать более независимыми от российского газа. Тем не менее, цены на энергоносители все еще слишком высоки. Это проблема, которую мы должны рассматривать вместе", — приводит слова премьера пресс-служба правительственного Дворца Киджи.
После начала российской специальной военной операции на Украине правительство Италии поставило задачу в предельно сжатые сроки освободиться от зависимости от природного газа, импортируемого из РФ. По инициативе Драги были предприняты конкретные шаги и заключены новые договоренности относительно диверсификации источников энергоносителей и, в частности, увеличения поставок газа из Алжира, Анголы, Азербайджана, Республики Конго и ряда других стран. По официальным данным, к сентябрю доля поставок газа из РФ снизилась с 40% до 18%. С учетом экономии потребления Италия рассчитывает стать полностью независимой от поставок российского газа в 2024 году.
https://1prime.ru/gas/20221011/838431698.html