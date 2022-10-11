РИМ, 11 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Марио Драги в ходе состоявшегося во вторник виртуального саммита "большой семерки" подчеркнул, что, несмотря на диверсификацию источников энергии, цены на природный газ остаются еще слишком высокими. G7 осудила любое преднамеренное повреждение инфраструктуры

"Нам удалось диверсифицировать наши источники энергии и стать более независимыми от российского газа. Тем не менее, цены на энергоносители все еще слишком высоки. Это проблема, которую мы должны рассматривать вместе", — приводит слова премьера пресс-служба правительственного Дворца Киджи.

После начала российской специальной военной операции на Украине правительство Италии поставило задачу в предельно сжатые сроки освободиться от зависимости от природного газа, импортируемого из РФ. По инициативе Драги были предприняты конкретные шаги и заключены новые договоренности относительно диверсификации источников энергоносителей и, в частности, увеличения поставок газа из Алжира, Анголы, Азербайджана, Республики Конго и ряда других стран. По официальным данным, к сентябрю доля поставок газа из РФ снизилась с 40% до 18%. С учетом экономии потребления Италия рассчитывает стать полностью независимой от поставок российского газа в 2024 году.