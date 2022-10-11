БРЮССЕЛЬ, 11 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо полагает, что лидеры стран Евросоюза на предстоящем 21 октября саммите смогут согласовать введение потолка цен на газ, так как только такое решение, по его словам, поможет преодолеть энергетический кризис. Дания введет потолок цен на электричество и газ

"Решение, вероятно, будет принято на саммите в Брюсселе. Бельгия много работала над этим вопросом. Еще недавно мы были единственной страной, выступавшей за установление потолка цен на газ. Сейчас с нами согласны более 20 государств", — сказал де Кроо в интервью местному телеканалу RTL.

По его словам, Бельгия не может ввести предельные цены на газ самостоятельно, как это сделала, к примеру, Испания, так как слишком связана в этой сфере с другими государствами ЕС. По его мнению, в случае принятия общеевропейского решения ЕС как блок сможет диктовать свои цены поставщикам, к примеру России.

В то же время любые субсидии, которое выплачивает правительство гражданам и компаниям из-за высоких цен на энергию, в итоге должны покрываться из каких-либо средств. "Поэтому надо решать суть проблемы, а это — цены (на газ)", — сказал де Кроо.

Он признал, что правительство в такой экстраординарной ситуации с ценами на газ не может помочь всем, поэтому сконцентрируется на помощи самым нуждающимся.