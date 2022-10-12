Путин поручил продлить программу социальной газификации
Путин поручил правительству продлить программу социальной газификации после 2022 года
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить действие программы социальной газификации.
"Прошу правительство продлить программу социальной газификации за горизонт 2022 года", — сказал он в рамках "Российской энергетической недели".
Глава государства также попросил кабмин проконтролировать оказание финансовой поддержки граждан при газификации в регионах и оценить необходимость дополнительных мер.
Региональным властям поручено предоставить субсидии на покупку газового оборудования и проведение соответствующих работ внутри участков для нуждающихся граждан. Размер субсидии должен составить не менее 100 тысяч рублей на одно подключение, подчеркнул Путин.
Особое внимание президент призвал уделять повышению надежности электросетевого комплекса. "Для регионов, где ситуация наиболее сложная в этом году, были разработаны специальные программы, прошу правительство как можно скорее приступить к их реализации", — отметил он.
Российский лидер подчеркнул, что отечественный топливно-энергетический комплекс должен работать на национальную экономику, на повышение ее конкурентоспособности и улучшение качества жизни российских граждан, это его ключевые задачи.
https://1prime.ru/gas/20221012/838439173.html
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