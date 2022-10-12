МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить действие программы социальной газификации. Путин назвал отличие России от Запада

"Прошу правительство продлить программу социальной газификации за горизонт 2022 года", — сказал он в рамках "Российской энергетической недели".

Глава государства также попросил кабмин проконтролировать оказание финансовой поддержки граждан при газификации в регионах и оценить необходимость дополнительных мер.

Региональным властям поручено предоставить субсидии на покупку газового оборудования и проведение соответствующих работ внутри участков для нуждающихся граждан. Размер субсидии должен составить не менее 100 тысяч рублей на одно подключение, подчеркнул Путин. Путин высказался о ремонте поврежденных ниток "Северного потока"

Особое внимание президент призвал уделять повышению надежности электросетевого комплекса. "Для регионов, где ситуация наиболее сложная в этом году, были разработаны специальные программы, прошу правительство как можно скорее приступить к их реализации", — отметил он.

Российский лидер подчеркнул, что отечественный топливно-энергетический комплекс должен работать на национальную экономику, на повышение ее конкурентоспособности и улучшение качества жизни российских граждан, это его ключевые задачи.