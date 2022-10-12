Проблем с пропускной способностью для транзита газа через Турцию нет
Эксперт заявил об отсутствии проблем с пропускной способностью для поставок газа через Турцию
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АНКАРА, 12 окт — ПРАЙМ. Проблем с пропускной способностью для поставок российского газа через Турцию нет, считает эксперт турецкого аналитического центра SETA Бильгехан Озтюрк.
Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию, заявил президент Владимир Путин ранее в среду на форуме "Российская энергетическая неделя". Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, комментируя это предложение, заявил, что оно технически возможно и должно быть обстоятельно изучено.
"Турция имеет жизненно важное значение (для России — ред.). Как и в "сделке" с зерном, так и в переговорах по украинскому кризису. Россия склонна получать помощь от Турции и отводить ей определенную роль. Ей нужны такие страны, как Турция, которые обеспечивают баланс. Путин пытается пробиться к энергетическим целям через Турцию. Нет никаких проблем с пропускной способностью поставок газа через Турцию", — сказал Озтюрк в эфире гостелеканала TRT Haber.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/gas/20221012/838443065.html
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