МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в среду выросли на 1,9%, превысив отметку в 1600 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Биржевые цены на газ в Европе выросли по итогам вторника

Ближайшие — с поставкой в ноябре — фьючерсы по индексу TTF достигли ценового минимума в первые минуты торгов — 1558,5 доллара за тысячу кубометров (–0,9%). В течение дня котировки поднимались до 1616,4 доллара (+2,8%), а к закрытию снизили темпы роста, опустившись до 1602,1 доллара за тысячу кубометров (+1,9%). Динамика приводится от расчётной цены вторника — 1572,5 доллара за тысячу кубометров.

Цены 10 октября впервые с конца июня опустились ниже 1450 долларов за тысячу кубометров. При этом они в несколько раз превышают прошлогодние, когда газовые котировки и так находились на рекордном уровне.

Средняя расчётная цена ближайших фьючерсов в сентябре, по подсчетам РИА Новости на основе данных ICE, снизилась до 2093 долларов (−14,6% в месячном выражении). В мае показатель составлял 1030 долларов, в июне — почти 1180 долларов (+14,6%), а в июле — около 1805 долларов (+53%). В августе цена немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Но ещё в начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.