МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров с главой "Газпрома" Алексеем Миллером заявил, что Будапешту необходимо дальнейшее сотрудничество с компанией как надежным поставщиком природного газа в условиях долгосрочного энергокризиса в Европе. Премьер Венгрии призвал пересмотреть антироссийские санкции

"Целью моих сегодняшних переговоров с главой "Газпрома" Алексеем Миллером было убедиться, что "Газпром" в долгосрочной перспективе заинтересован в сотрудничестве с Венгрией… Нынешний энергокризис в Европе не краткосрочный, а долгосрочный. Поэтому нам необходимо, чтобы "Газпром" в долгосрочной перспективе оставался надежным поставщиком природного газа, на которого мы могли бы рассчитывать", — сказал он.

По словам Сийярто, Миллер также заверил его, что отзыв лицензии газопровода "Турецкий поток" со стороны его голландского оператора не ставит под угрозу прокачку газа.

"(Глава "Газпрома") Алексей Миллер заверил и успокоил меня, что процесс голландского ведомства не поставит под угрозу работу "Турецкого потока", — сказал венгерский министр.

Оператор газопровода — зарегистрированный в Нидерландах South Stream Transport B.V., сообщил ранее, что новые санкции Евросоюза от 18 сентября привели к досрочному отзыву экспортной лицензии у компании. Однако в компании заверили, что поставки по трубе не пострадают, и сообщили, что уже подали заявку на возобновление лицензии, поскольку она важна для энергетической безопасности Европы.

Трансляция выступления велась в соцсетях.

СИЙЯРТО: ВЕНГРИЯ ИЗ-ЗА ПРОБЛЕМ НА СЕВЕРНОМ МАРШРУТЕ ПОЛУЧАЛА НА 30% МЕНЬШЕ ГАЗА ИЗ РФ ЧЕРЕЗ АВСТРИЮ, ЭТО КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕНАПРАВЯТ НА ЮЖНЫЙ МАРШРУТ





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