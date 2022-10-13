МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в четверг снизились на 3,2%, до отметки около 1555 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Цены на газ в Европе опустились ниже 1600 долларов за тысячу кубов

Ближайшие — с поставкой в ноябре — фьючерсы по индексу TTF в начале торгов достигли ценового максимума — 1740,1 доллара за тысячу кубометров (+8,3%). Затем котировки снизили темпы роста и перешли в минус, опустившись до 1515,9 доллара (–5,6%), а к закрытию торгов чуть выросли — до 1555,9 доллара (–3,2%). Динамика приводится от расчетной цены среды — 1606,7 доллара за тысячу кубометров.

Цены 10 октября впервые с конца июня опустились ниже 1450 долларов за тысячу кубометров. При этом они в несколько раз превышают прошлогодние, когда газовые котировки и так находились на рекордном уровне.

Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре, по подсчетам РИА Новости на основе данных ICE, снизилась до 2093 долларов (−14,6% в месячном выражении). В мае показатель составлял 1030 долларов, в июне — почти 1180 долларов (+14,6%), а в июле — около 1805 долларов (+53%). В августе цена немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Но еще в начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.