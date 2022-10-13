МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Черное море в настоящий момент является более безопасным, чем другие, маршрутом поставок, отметил глава "Газпрома" Алексей Миллер во время Российской энергетической недели. Миллер сообщил о начале диалога с Турцией по газовому предложению России

"В ходе контактов, переговоров такая информация доведена. Конечно же, реакция — понятно, что все усиливают безопасность объектов критической инфраструктуры. То, что касается перспектив, без сомнения, Черное море в настоящее время является более безопасным маршрутом, чем какие-то другие нам известные маршруты", — сказал Миллер в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос о том, какова реакция турецких коллег на информацию о попытках диверсии против "Турецкого потока".

"Турецкий поток" — газопровод из России в Турцию через Чёрное море. Проектная мощность составляет 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Газ по "Турецкому потоку" поставляется в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Поставки по "Северному потоку", бывшему основным маршрутом поставок газа из России в Европу, с середины июня — из-за технических проблем, вызванных санкциями после начала военной операции на Украине — значительно сократились, а с конца августа вовсе прекратились.

Через месяц, 26 сентября, на трёх из четырёх нитках газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" были обнаружены повреждения, причины которых до сих пор не объяснены. Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Европейский Союз расследует возможные причины повреждений.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12–14 октября. РИА Новости выступает информационным партнёром форума.