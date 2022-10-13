МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Черное море в настоящий момент является более безопасным, чем другие, маршрутом поставок, отметил глава "Газпрома" Алексей Миллер во время Российской энергетической недели.

Председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО "Газпром" Алексей Миллер

Миллер сообщил о начале диалога с Турцией по газовому предложению России

"В ходе контактов, переговоров такая информация доведена. Конечно же, реакция — понятно, что все усиливают безопасность объектов критической инфраструктуры. То, что касается перспектив, без сомнения, Черное море в настоящее время является более безопасным маршрутом, чем какие-то другие нам известные маршруты", — сказал Миллер в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос о том, какова реакция турецких коллег на информацию о попытках диверсии против "Турецкого потока".

"Турецкий поток" — газопровод из России в Турцию через Чёрное море. Проектная мощность составляет 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Газ по "Турецкому потоку" поставляется в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Поставки по "Северному потоку", бывшему основным маршрутом поставок газа из России в Европу, с середины июня — из-за технических проблем, вызванных санкциями после начала военной операции на Украине — значительно сократились, а с конца августа вовсе прекратились.

Через месяц, 26 сентября, на трёх из четырёх нитках газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" были обнаружены повреждения, причины которых до сих пор не объяснены. Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Европейский Союз расследует возможные причины повреждений.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12–14 октября. РИА Новости выступает информационным партнёром форума.