МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Ограничение цен на весь газ, импортируемый странами Евросоюза, может обернуться ростом цен на это сырье и его дефицитом, заявил вице-премьер России Александр Новак. Новак назвал виновных в росте цен на газ и свет в Европе

Он выразил надежду, что Европа не станет прибегать к этой мере, поскольку результат от ее введения может оказаться прямо противоположным тому, на что рассчитывает ЕС.

"В рамках дискуссии есть противники, которые занимают абсолютно разумную позицию и правильную, говоря, что это вмешательство в рыночную экономику, которое ни к чему хорошему не приведет, кроме дефицита и повышения цен на газ. Надеюсь, что это решение не будет принято", — сказал Новак в телеканалу Asharq News.

Ранее министры энергетики нескольких стран ЕС выступили с предложениями для Еврокомиссии по потолку цен на газ. В своем письме они предложили использовать платформу совместных закупок, оптимизировать механизмы заполнения газовых хранилищ и увеличить импорт топлива от надежных партнеров. Кроме того, предлагается активизировать усилия по снижению энергопотребления и ускорить внедрение возобновляемых источников энергии.