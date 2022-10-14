ЦЮРИХ, 14 окт — ПРАЙМ. Посольство России в Стокгольме пока не получило от шведских властей официального ответа на обращение премьер-министра РФ Михаила Мишустина, касающееся расследования терактов на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2", сообщили РИА Новости в дипмиссии. Швеция, Дания и ФРГ не будут вместе расследовать ЧП на "Северных потоках"

"На текущий момент посольство официального ответа шведской стороны не получало", — сообщили в посольстве.

Представитель пресс-службы правительства Швеции Йенни Райдерстедт ранее сообщила РИА Новости, что шестого октября глава переходного правительства страны Магдалена Андерссон получила письмо от Мишустина с просьбой привлечь российские власти и компанию "Газпром" к расследованию, которое проводят компетентные органы королевства.

Андерссон заявляла, что Швеция не намерена допускать РФ к расследованию терактов на "Северных потоках" в силу сохранения "конфиденциальности данных в рамках предварительного расследования". При этом она подчеркивала, что Россия может свободно проводить осмотры и анализы трубопровода.

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.

Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.