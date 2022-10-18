БРЮССЕЛЬ, 18 окт — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) предлагает ввести временный и применяемый при необходимости механизм по ограничению слишком высоких цен на газ на бирже TTF с динамическим лимитом стоимости газа, говорится в сообщении ЕК.

"Комиссия предлагает внедрить механизм ограничения цен через главную европейскую газовую биржу, TTF, который будет запускаться при необходимости. Механизм корректировки цен установит на временной основе динамический предел цены для транзакций на TTF. Транзакции по цене выше динамического лимита не будут разрешены на TTF. Это поможет избежать чрезмерной волатильности и чрезмерно высоких цен", — говорится в нем.

Кроме того, ЕК хочет заранее получать уведомления о намерениях закупить в Евросоюз партии газа в объёме от 0,5 миллиарда кубометров. ЕК представит идеи по совместным закупкам газа в Евросоюзе

"Регулирование также включает положения по повышению прозрачности запланированных и совершенных закупок газа, чтобы оценить, достигаются ли цели по безопасности поставок и энергетической солидарности", — заявила ЕК.

"Комиссия должна быть проинформирована перед заключением любой закупки газа или меморандума о взаимопонимании в объеме свыше 5 ТВтч — чуть более 500 миллионов кубометров", — сообщается в релизе.

ЕК может "дать рекомендацию в случае потенциально негативного воздействия на функционирование совместных закупок, внутреннего рынка, безопасность поставок или энергетическую солидарность", отмечается в нем.

Это предложение сделано в рамках нового пакета мер, представленных ЕК во вторник. Они направлены на борьбу с энергетическим кризисом в ЕС и, в частности, на снижение цен на газ. Эти предложения должны будут оценить и согласовать страны Евросоюза.