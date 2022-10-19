МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах в среду колеблются разнонаправленно на фоне неопределенности относительно мер Евросоюза, направленных на снижение цен, высоких объемов поставок СПГ и умеренных температур воздуха. Еврокомиссия предложила ввести временное ограничение цен на газ на TTF

Около 09.24 по Гринвичу европейские маркерные фьючерсы на природный газ с поставкой в следующем месяце из терминала TTF торговались с повышением на 5,80 евро, по 117,00 евро за мегаватт-час. Котировки восстанавливаются после снижения по итогам пяти сессий подряд и достижения минимума с середины июня.

Контракты с поставкой из терминала TTF на следующий день торговались с понижением на 0,50 евро, по 72,00 евро за мегаватт-час.

Фьючерсы на природный газ в Великобритании с поставкой на следующий день подешевели на 9,00 пенсов, до 31,00 пенса за терм, а ноябрьские контракты подорожали на 5,99 пенсов, до 194,99 пенсов за терм.

"Сохраняется значительная неопределенность относительно новых правил, которые может ввести ЕС. С точки зрения фундаментальных факторов, цены, вероятно, немного скорректируются, поскольку температуры воздуха несколько опустились, и спрос на электроэнергию возрос", — отметил трейдер на европейском рынке природного газа.

На этой неделе состоится встреча лидеров стран ЕС, на которой, вероятно, будет одобрено последнее предложение Еврокомиссии по ограничению цен на энергоносители. Между тем большинство стран ЕС, скорее всего, будут настаивать на введении Брюсселем потолка для цен на природный газ, используемый для генерации электроэнергии.