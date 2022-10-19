МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в среду выросли на 4%, до 1193 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Оптовые цены на газ в Европе колеблются разнонаправленно

Ближайшие — с поставкой в ноябре — фьючерсы по индексу TTF снижались сразу после открытия торгов, ценовой минимум составил 1093,8 доллара за тысячу кубометров (–4,7%). Затем котировки перешли к росту, достигнув ценового максимума во второй половине дня — 1222,6 доллара за тысячу кубометров (+6,6%). После этого цены вновь стали снижаться, однако к закрытию торгов немного выросли — до 1193,3 доллара за тысячу кубометров (+4%) Динамика приводится от расчетной цены вторника, предыдущего торгового дня, — 1147,3 доллара за тысячу кубометров.

Опрошенные РИА Новости аналитики отмечали, что снижение цен на газ в Европе связано с успокоением рынка на фоне высокого уровня заполненности подземных газохранилищ, но регион может столкнуться с новым ценовым всплеском. При этом газовые котировки в несколько раз превышают прошлогодние, когда они и так находились на рекордном уровне.

Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре, по подсчетам РИА Новости на основе данных ICE, снизилась до 2093 долларов (–14,6% в месячном выражении), тогда как в августе немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.

Но еще в начале марта газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.