КИШИНЕВ, 19 окт — ПРАЙМ. Молдавия намерена оспаривать решение "Газпрома" в суде, если российская компания прекратит свои поставки природного газа в страну, заявила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица. Власти Молдавии обвинили "Газпром" в желании оставить молдаван без газа

Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате до 20 октября, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз".

"Если будут прекращены поставки природного газа, то мы должны понимать, что отключение произойдет по политическим, а не коммерческим причинам, и мы, разумеется, будем оспаривать в суде, если это произойдет", — заявила Гаврилица в эфире частного кишиневского телеканала Jurnal TV.

Власти Молдавии выделят кредит "Молдовагазу" под залог газотранспортной системы страны, сообщал ранее в среду вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну. Это решение, по его словам, позволит "Молдовагазу" полностью оплатить "Газпрому" потребление газа за сентябрь и аванс за октябрь и предотвратить риски прекращения поставок.

Спыну отмечал, что госпредприятие Energocom заключит кредитный договор с "Молдовагазом" о предоставлении более 54 миллионов долларов. Деньги будут выплачены компании 20 октября, вернуть кредит ей придется до 1 мая 2023 года. Гарантией кредита станет полный залог в пользу предприятия Energocom 100% доли "Молдовагаза" в уставном капитале ООО "Молдоватрансгаз" вместе с активами.

"Кредит будет выделен по процентной ставке базовой ставки Нацбанка, которая на данный момент составляет 21,5% годовых, в качестве залога — газотранспортная система, которая имеет стратегическое значение для энергетической безопасности страны. Если этот долг не будет возвращен до 1 мая 2023 года, то правительство получит газотранспортную сеть", — пояснила Гаврилица.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а также разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С августа "Молдовагаз" отключает потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа. В октябре "Газпром" сократил объем поставок газа в Молдавию на 30%.