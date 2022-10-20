МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе незначительно растут на открытии торгов в четверг, до 1143 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Страны ЕС поддерживают ограничения цен на газ, заявил глава Евросовета

Торги четверга фьючерсные контракты по индексу TTF открыли ростом на 0,3%, до отметки в 1143,2 доллара за тысячу кубометров. Динамика приводится от расчетной цены среды, предыдущего торгового дня, — 1140,1 доллара за тысячу кубометров.

Опрошенные РИА Новости аналитики отмечали, что снижение цен на газ в Европе связано с успокоением рынка из-за высокого уровня заполненности подземных газохранилищ, но страны континента могут столкнуться с новым ценовым всплеском. При этом газовые котировки в несколько раз превышают прошлогодние.

Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре, по подсчетам агентства на основе данных ICE, снизилась до 2093 долларов за тысячу кубометров (–14,6% в месячном выражении), тогда как в августе немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.

Но ещё в начале марта газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.