Биржевые цены на газ в Европе выросли до 1143 долларов за тысячу кубов
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе незначительно растут на открытии торгов в четверг, до 1143 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Торги четверга фьючерсные контракты по индексу TTF открыли ростом на 0,3%, до отметки в 1143,2 доллара за тысячу кубометров. Динамика приводится от расчетной цены среды, предыдущего торгового дня, — 1140,1 доллара за тысячу кубометров.
Опрошенные РИА Новости аналитики отмечали, что снижение цен на газ в Европе связано с успокоением рынка из-за высокого уровня заполненности подземных газохранилищ, но страны континента могут столкнуться с новым ценовым всплеском. При этом газовые котировки в несколько раз превышают прошлогодние.
Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре, по подсчетам агентства на основе данных ICE, снизилась до 2093 долларов за тысячу кубометров (–14,6% в месячном выражении), тогда как в августе немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.
Но ещё в начале марта газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.
https://1prime.ru/gas/20221020/838521022.html