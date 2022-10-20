ВЕНА, 20 окт — ПРАЙМ. Настоящая проблема Евросоюза заключается не в высоких ценах на газ, а в риске полного прекращения его поставок, заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер, говоря о предложении Европейской комиссии (ЕК) ограничить стоимость российского топлива. Цены на газ в Европе растут на торгах четверга

"Настоящая проблема — не иметь газа совсем. Лучше иметь дорогой газ, чем никакого", — подчеркнул он на полях саммита ЕС.

Политик отметил, что сам по себе потолок цен на этот энергоресурс мог бы стать правильным шагом, но он не должен повлечь за собой снижение предложения и переориентации поставок в Азию. По мнению Нехаммера, европейским странам предстоят "интенсивные" переговоры по этой проблеме.

При этом он отказался отвечать, продолжит ли Австрия закупать российский газ в 2023 году, назвав этот вопрос спекулятивным. По словам канцлера, страна подготовилась к предстоящей зиме и сможет обеспечить своих потребителей топливом. Bloomberg: власти Европы не контролируют собственные запасы газа

"Мы можем в течение 10 месяцев пользоваться газом, который уже есть в хранилищах, но важно подготовиться и к следующей зиме", — добавил Нехаммер.

ЕК во вторник предложила ввести временный механизм по ограничению слишком высоких цен на газ на бирже TTF с динамическим лимитом.

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