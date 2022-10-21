МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе ускорили падение до 10% и теперь находятся на уровне незначительно ниже 1 170 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Евросоюз разработает конкретные меры по снижению цен на газ

Ближайшие — ноябрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) по состоянию на 13.26 мск дешевели на 9,3%, до 1 169 долларов за тысячу кубометров. Суточный минимум составил 1 128,5 доллара (-12,4%). Динамика приводится от расчетной цены четверга, предыдущего торгового дня, — 1 288,4 доллара за тысячу кубометров.

Опрошенные РИА Новости аналитики отмечали, что снижение цен на газ в Европе связано с успокоением рынка из-за высокого уровня заполненности подземных газохранилищ, но страны континента могут столкнуться с новым ценовым всплеском. При этом газовые котировки в несколько раз превышают прошлогодние.

Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре, по подсчетам агентства на основе данных ICE, снизилась до 2093 долларов за тысячу кубометров (–14,6% в месячном выражении), тогда как в августе немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.

Но еще в начале марта газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.