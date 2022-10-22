ТИРАСПОЛЬ, 22 окт — ПРАЙМ. Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики ввели ограничение на потребление газа крупными предприятиями на фоне ЧП в экономике, передает пресс-служба парламента. Макрон обвинил США в двойных стандартах при установлении цены на газ

"Мы понимаем, что мы вынуждены в том числе ограничить потребление газа нашими экономическими агентами ПМР", — заявил депутат Верховного Совета, глава парламентского комитета по экономической политике Виктор Гузун.

Он уточнил, что мера затронет в том числе Молдавский металлургический завод и Рыбницкий цементный комбинат. Депутат признал, что такой шаг приведет к снижению производства и отчислений в бюджет, однако, по его словам, республике удалось накопить достаточный объем резервов, чтобы преодолеть этот период.

При этом все обязательства по выплатам зарплат и пенсий будут исполнены в полном объеме, несмотря на ситуацию в экономике, добавил Гузун.

В пятницу 21 октября парламент ПМР ввел чрезвычайное экономическое положение из-за сокращения поставок газа.