В Приднестровье ограничили промышленное потребление газа
В Приднестровье ограничили потребление газа предприятиями после введения ЧП в экономике
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ТИРАСПОЛЬ, 22 окт — ПРАЙМ. Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики ввели ограничение на потребление газа крупными предприятиями на фоне ЧП в экономике, передает пресс-служба парламента.
"Мы понимаем, что мы вынуждены в том числе ограничить потребление газа нашими экономическими агентами ПМР", — заявил депутат Верховного Совета, глава парламентского комитета по экономической политике Виктор Гузун.
Он уточнил, что мера затронет в том числе Молдавский металлургический завод и Рыбницкий цементный комбинат. Депутат признал, что такой шаг приведет к снижению производства и отчислений в бюджет, однако, по его словам, республике удалось накопить достаточный объем резервов, чтобы преодолеть этот период.
При этом все обязательства по выплатам зарплат и пенсий будут исполнены в полном объеме, несмотря на ситуацию в экономике, добавил Гузун.