МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник завершили торги падением на 14,4%, почти до 985 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Глава "Нафтогаза" Украины предрек стране худшую зиму

Ближайшие — ноябрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки 1099,4 доллара за тысячу кубометров (-4,5%), что стало максимумом торгов. Днем цены опустились ниже 1000 долларов впервые с 14 июня. Ценовой минимум составил 955,4 доллара (-17%), а цена закрытия — 985,2 доллара (-14,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 1150,9 доллара за тысячу кубометров.

Опрошенные РИА Новости аналитики отмечают, что снижение биржевых цен в Европе связано с высоким уровнем запасов газа в ПХГ региона — выше 90%. Также влияют мягкая осень в европейских странах, преодоление участниками рынка паники на фоне ограничений поставок из России и усилия ЕС по искусственному сокращению спроса. Тем не менее, считают эксперты, в отопительный сезон цены вернутся к росту. Это видно по декабрьским и январским фьючерсам, которые сейчас значительно дороже ноябрьских. Эксперт назвал снижение биржевых цен на газ в Европе затишьем перед бурей

Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре, по подсчетам агентства на основе данных ICE, снизилась до 2093 долларов за тысячу кубометров (-14,6% в месячном выражении), тогда как в августе немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Но ещё в начале марта газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.