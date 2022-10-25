МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Обеспечение поставок газа напрямую в Приднестровье не будет возможным до тех пор, пока там проведут также лицензирование и сертификация оператора газотранспортной системы, заявил гендиректор "Молдовагаза" Вадим Чебан. В Молдавии признали, что будут покупать энергию у Румынии по высокой цене

Жители Приднестровья, 60% которых являются русскими и украинцами, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

"До тех пор, пока на территории Приднестровского региона Республики Молдова не будут внедрены все требования национального законодательства в части разделения видов деятельности (поставка, транспорт, распределение), а также лицензирования и сертификации оператора газотранспортной системы, "напрямую" обеспечить поставки газа в регион невозможно", — отметил глава компании в месенджере Telegram.

По его словам, "Молдовагаз" поставляет "голубое топливо" в соответствии с законодательством Молдавии и международными нормами регулирования в области энергетики.

Глава Приднестровья Вадим Красносельский сообщил в ноябре 2021 года, что власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики обратились к премьер-министру Молдавии Наталье Гаврилице с просьбой выдать лицензию на формирование прямых отношений Тирасполя с российским "Газпромом". Соответствующее заявление от компании "Тираспольтрансгаз" поступило на рассмотрение Национального агентства по регулированию энергетики. В НАРЭ отметили, что не могут выдать лицензию газотранспортой компании.