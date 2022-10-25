МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Запорожскую область подключили к единой газотранспортной системе России, первым российский газ получил Бердянск, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Газопровод в Запорожской области запустят в конце октября

Киев в июле 2021 года отключил газоснабжение области, после чего было принято решение проложить газопровод Бердянск-Мелитополь для питания оставшейся части региона.

"Запорожскую область подключили к единой газотранспортной системе Российской Федерации. Газ подается на котельные и предприятия города. Централизованное газоснабжение уже восстановлено в 35 многоквартирных и 165 частных жилых домов. В тепле уже находится 3 тысячи жителей города. Работы по восстановлению газоснабжения только начались", — сказал РИА Новости Рогов.

Он подчеркнул, что после запуска нового газопровода "голубое топливо" подадут из Бердянска в Мелитополь и другие населенные пункты области.