Запорожскую область подключили к единой российской газотранспортной системе
Запорожские власти сообщили о подключении региона к единой газотранспортной системе России
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МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Запорожскую область подключили к единой газотранспортной системе России, первым российский газ получил Бердянск, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Киев в июле 2021 года отключил газоснабжение области, после чего было принято решение проложить газопровод Бердянск-Мелитополь для питания оставшейся части региона.
"Запорожскую область подключили к единой газотранспортной системе Российской Федерации. Газ подается на котельные и предприятия города. Централизованное газоснабжение уже восстановлено в 35 многоквартирных и 165 частных жилых домов. В тепле уже находится 3 тысячи жителей города. Работы по восстановлению газоснабжения только начались", — сказал РИА Новости Рогов.
Он подчеркнул, что после запуска нового газопровода "голубое топливо" подадут из Бердянска в Мелитополь и другие населенные пункты области.
https://1prime.ru/gas/20221025/838579693.html
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