КАИР, 25 окт — ПРАЙМ. Попытки установить предельную цену на газ, используя политические доводы, вредят и производителям и потребителям, заявили во вторник министры Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). Саудовский принц заявил о манипуляции рынками нефти некоторыми странами

"Министры выразили глубокую обеспокоенность в связи с попытками изменить механизмы установления цен на газ, управления рисками рынка, установлением максимальной цены с политическими обоснованиями. Подобные вмешательства в функционирование рынка могут усилить дефицит на рынке, отток инвестиций, и вредят в равной мере потребителям и производителям", — говорится в полученном РИА Новости итоговом заявлении 24-й встречи министров ФСЭГ.

Министры отметили, что долгосрочные контракты на поставки газа в данный момент более стабильны и предсказуемы, но в целом рынок переживает сильнейшие колебания.

В 24-й министерской встрече приняли участие министров из 11 стран-членов — Алжира, Боливии, Венесуэлы, Египта, Ирана, Ливии, Катара, Нигерии, РФ, Тринидада и Тобаго, Экваториальной Гвинеи, 8 стран-наблюдателей, а также генсек ФСЭГ Мухаммад Хамель.

Форум стран-экспортеров газа (Gas Exporting Countries Forum) — межправительственная организация. Соглашение об ее учреждении было подписано в декабре 2008 года в Москве. Члены организации — 11 государств, статус наблюдателей — у семи стран. Эти страны контролируют 70% доказанных мировых запасов газа, обеспечивают 44% его мировой добычи, свыше 51% мировой торговли сжиженным газом и 52% поставок газа по трубопроводам.