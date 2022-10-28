МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил губернатору Мурманской области Андрею Чибису доработать проекты по газификации региона, сообщила пресс-служба кабмина по итогам встречи вице-премьера и главы области. Путин увеличил срок изучения недр в Мурманской области и Карелии

"Для диверсификации энергобаланса и перехода на другие виды энергии вице-премьер поручил губернатору доработать проекты по газификации субъекта, составить план по модернизации и повышению энергоэффективности систем теплоснабжения Мурманска и прилегающих регионов для сокращения зависимости котельных от мазута", — говорится в сообщении.

В процессе встречи Чибис доложил Новаку о поставках топлива для теплоснабжения Мурманской области, сообщил о результатах проведенной модернизации ряда котельных и обозначил приоритетные задачи по сокращению доли мазута в энергобалансе.

Отмечается, что в данный момент в Мурманской области свыше 80% тепловой энергии, которую вырабатывают для нужд отопления и горячего водоснабжения, приходится на мазутные котельные. Это отражается на экологии региона и стоимости коммунальных услуг.