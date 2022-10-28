МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Закупочная цена на российский газ для Молдавии в ноябре составит 821 доллар за тысячу кубометров, показатель на 210 долларов меньше, чем в октябре, заявил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан. Стали слишком хорошо жить: Европа захотела испытать себя на прочность

Отмечается, что стоимость ресурса в октябре достигала 1031 доллар за тысячу кубометров.

"ПАО "Газпром" подтвердил ноябрьские объемы поставок природного газа в Республику Молдова из расчета 5,7 миллионов кубометров в сутки. Предварительная стоимость энергоносителя составит для АО "Молдовагаз" 821 долларов США за тысячу кубометров", — написал Чебан в мессенджере Telegram.

По его словам, потребление в ноябре находится на уровне 115-120 миллионов кубометров. В таком случае, 41 миллион кубометров, необходимых "Термоэлектрике" и некоторым промышленным предприятиям замещаются мазутом, а оставшиеся 77 покроют поставки от ПАО "Газпром" (54 миллионов кубометров) и закупки на свободном рынке и/или у госпредприятия Energocom (23 миллионов кубометров).

Молдавские власти в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку "голубого топлива" в страну при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году.

Позднее "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате до 20 октября, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз".