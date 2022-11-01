МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Газовые фьючерсы в Европе закрыли торги падением почти на 6%, закрепились чуть ниже 1190 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. СМИ: дорожную карту по "газовому хабу" в Турции определят к концу года

Ближайшие — декабрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги в минусе — у отметки 1224,8 доллара за тысячу кубометров (-3%). Ценовой минимум составил 1171,7 доллара (-7,2%), максимум — 1267,2 доллара (+0,4%), а цена закрытия — 1189,2 доллара (-5,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 1262,7 доллара за тысячу кубометров.

В начале марта эти газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.

Высокие цены сохранялись и в дальнейшем. Так, средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре, по подсчетам агентства на основе данных ICE, снизилась до 2093 долларов за тысячу кубометров (-14,6% в месячном выражении), тогда как в августе она немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Опрошенные РИА Новости аналитики связывали снижение биржевых цен в Европе с прежних максимумов с высоким уровнем запасов газа в европейских подземных хранилищах — выше 90%. Также на это влияют мягкая осень в европейских странах, преодоление участниками рынка паники от ограничений поставок из России и усилия ЕС, направленные на искусственное сокращение спроса. Тем не менее, считают эксперты, в отопительный сезон цены вернутся к росту.