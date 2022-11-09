МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Значительная часть Евросоюза намерена усилить давление на Германию, чтобы получить ее согласие на введение потолка цен на газ, заявил глава Минфина Чехии Збынек Станюра. Сунак лает, а газ идет: куда завели Запад энергоигры против России

"Давление стран, которые этого хотят, велико, и мы будем его усиливать. Германия больше всех против… Многие в Европе терпеливо ведут с ней переговоры и пытаются изменить ее мнение", — цитирует чешского министра агентство Reuters.

По его словам, совместный европейский подход обойдется нацбюджетам дешевле индивидуального, при котором более богатые государства окажутся в лучшем положении при субсидировании энергоемких отраслей промышленности.

Газета Politico со ссылкой на представителя немецкого Министерства экономики отмечало скептическое отношение Германии к установлению лимитов цен на российское "голубое топливо" на опасениях полного прекращения поставок.

Ранее представитель Еврокомиссии сообщил представителям членов сообщества, что создание ограничения стоимости газа без влияния на долгосрочные контракты или безопасность поставок невозможно, передавало Reuters, сославшись на дипломатические источники.